Wouter Torfs weerlegt kritiek na ontslagen: “Lasterlijke uitlatingen”

Wouter Torfs, de CEO van schoenenketen Schoenen Torfs, pikt de kritiek niet dat hij de kost van recente ontslagen afwentelt op de overheid. “Lasterlijk”, zegt hij op Twitter.

Donderdag raakte bekend dat winkelketen Torfs 24 medewerkers ontslaat, onder wie 16 winkelmedewerkers en 8 personeelsleden van het hoofdkantoor in Sint-Niklaas.

De socialistische bediendebond BBTK stelde dat het management de coronacrisis misbruikt. De beslissing om winkelpersoneel te ontslaan is volgens vakbondsvertegenwoordiger Bart Leybaert (BBTK) ingegeven door financiële motieven, omdat op die manier ontslagvergoedingen afgewenteld worden op de RSZ.

In een tweet weerlegt CEO Wouter Torfs kritiek. “De bewering dat #Torfs de volle ontslagkost afwentelt op de overheid is lasterlijk. Het gaat over 24 mensen deeltijds voor 2 maanden op een totaal van 700”, klinkt het. Torfs zegt nog dat zijn bedrijf de voorbije jaren miljoenen aan vennootschapsbelasting en RSZ betaalde, en de logistiek in eigen land organiseert. “Wie kan dat zeggen?”, aldus de topman van de schoenenketen.