Zuid-Afrikaanse president doet voor hoe je een mondmasker moet aandoen ... maar dat gaat niet zoals het hoort

President van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, bedoelde het goed. Hij demonstreerde na zijn speech afgelopen week hoe je op correcte wijze een mondmasker moet dragen. Althans, dat was de bedoeling. Zijn echte demonstratie liep niet van een leien dakje. De halfslachtige poging, waarbij het masker over zijn ogen hangt in plaats van zijn mond, gaat de wereld rond.

Een dag nadat hij aankondigde dat de lockdown in het land versoepeld zou worden vanaf 1 mei, gaf hij een persconferentie. De voorwaarde voor de versoepeling van de maatregelen is dat iedere Zuid-Afrikaan een mondmasker moet dragen. Het prutsen met het mondmasker was misschien niet gepland, maar toch kreeg Ramaphosa veel lof - voor de vrolijke noot tussen alle seriositeit maar ook voor zijn kalme manier van communiceren.

Zuid-Afrika telt 3.953 bevestigde gevallen van het coronavirus en heeft 75 doden op de teller staan. Het is een van de zwaarst getroffen landen op het Afrikaanse continent.