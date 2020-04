Volgens viroloog Steven Van Gucht kan herstart Belgisch voetbal, maar: “Beetje bevreesd voor de neveneffecten”

Volgens viroloog Steven Van Gucht zou een herstart van het Belgische voetbal dit seizoen nog mogelijk zijn. “Op zich lijkt mij dat niet onmogelijk”, bekende hij zondag in een interview aan VTM NIEUWS.

LEES OOK. Algemene Vergadering van Pro League gaat wél door, maar stemming over stopzetten competitie wordt een derde keer uitgesteld

LEES OOK. Antwerp wijst naar Club Brugge: “Zij zijn de motor achter het stopzetten van de competitie”

“Ik denk dat men vooral bevreesd is voor de neveneffecten. Het idee dat supporters gaan samenkomen op geheime locaties om te gaan supporteren voor hun team waardoor je toch weer clandestiene samenkomsten gaat krijgen die broeihaarden kunnen zijn voor het virus.”

De deur staat nu toch weer op een kier, nadat het eigenlijk al bijna een maand een uitgemaakte zaak leek dat er dit seizoen in België geen profvoetbal meer zou zijn. Begin april besliste de raad van bestuur van de Pro League immers unaniem om de Belgische competitie definitief stop te zetten, als eerste in Europa.

Een beslissing die evenwel nog steeds bekrachtigd moet worden door de algemene vergadering, een geplande stemming die reeds drie keer uitgesteld werd. Eerst van 15 april naar 24 april, maar omdat de Nationale Veiligheidsraad diezelfde dag duidelijkheid zou scheppen over sportcompetities werd de algemene vergadering nogmaals vooruitgeschoven naar maandag 27 april. Die vergadering gaat wel gewoon door (om 16u00), maar een stemming zal dus voor later zijn, ook al omdat de Veiligheidsraad nog geen beslissing genomen heeft omtrent het voetbal. In principe moeten zij een verbod - zoals in Nederland gebeurd is - opleggen, anders dreigt de Europese Voetbalconfederatie UEFA niet akkoord te gaan.

Bij ‘De Zevende Dag’ pleitte Michel D’Hooghe (voorzitter van het medisch comité van de FIFA) ook voor voorzichtigheid als er geroepen wordt om voetbalcompetities weer van start te laten gaan.

Geld

Daarnaast is ook het financiële plaatje steeds meer onzeker, aangezien de rechtenhouders aansturen op een onderhoud om een proportionele terugbetaling van de reeds betaalde tv-rechten te vragen. De profclubs zijn in grote mate afhankelijk van het tv-geld. Het huidige en dit seizoen aflopende tv-contract leverde de clubs jaarlijks zo’n 80 miljoen euro op. Dat bedrag werd door de rechtenhouders al integraal gestort op een rekening van de Pro League. Die verdeelde al drie vierde van het bedrag onder zijn clubs. De rechtenhouders zouden de laatste schijf van 20 miljoen (of minstens een deel daarvan) willen terugvragen.