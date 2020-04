Waarom aantal ziekenhuisopnames niet verder daalt: Paaseffect of toch meer zieken in woonzorgcentra?

Als het aantal ziekenhuisopnames niet verder daalt, zal er van een exit op 4, 11 en 18 mei voorlopig nog geen sprake zijn. Daarvoor waarschuwden Marc Van Ranst en premier Sophie Wilmès al dit weekend. Viroloog Steven Van Gucht zocht op VTM Nieuws naar een verklaring van waarom dat getal voorlopig stagneert.

“We kijken naar die opnames omdat het een heel correct en compleet cijfer is”, zegt Van Gucht. “Elk ziekenhuis levert die data aan, het toont dus mooi wat er over het hele land gebeurt. Tegelijk zegt het ook iets over de belasting van onze ziekenhuizen.”

Symbolisch doel

“De laatste dagen zien we inderdaad dat het cijfer terug stabiliseert. Een duidelijke verklaring heb ik niet; wie zijn die patiënten die nu opgenomen worden? Mensen uit woonzorgcentra? Dat zou logisch zijn, want daar is een uitbraak gaande. Of zijn het mensen die in de maatschappij besmet werden? Dan zou het een Paaseffect kunnen zijn. Maar nu kijk ik voorlopig nog naar de woonzorgcentra.”

Steven Van Gucht waarschuwt ook dat het nog steeds te druk is in onze ziekenhuizen. “Momenteel liggen er bijna 900 Covid-19-patiënten op intensieve zorg: dat zijn er nog veel te veel. Dat getal zou moeten meer dan halveren, zodat we ook andere departementen terug kunnen opstarten in het ziekenhuis.” Nu het aantal doden hoger ligt dan 7.000 en het virus vertraagt, stelt Van Gucht nog een symbolisch getal voorop. “Aan dit tempo hoop ik dat we onder de 10.000 overlijdens kunnen blijven voor de zomer.”