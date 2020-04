Vrouw in de cel voor moordpoging op 17-jarige in Centrum voor Jeugdzorg in Brugge

Brugge - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 20-jarige vrouw aangehouden op verdenking van moordpoging in een Centrum voor Jeugdzorg in Brugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het slachtoffer kreeg drie messteken, maar is buiten levensgevaar.

De feiten speelden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag af in De Kantel, een Centrum voor Jeugdzorg in Brugge. Tijdens een hoogoplopende ruzie haalde een 20-jarige bewoonster drie keer uit met een mes. Het 17-jarige slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Ze mocht het ziekenhuis ondertussen zelfs al verlaten.

De verdachte werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste zondag om haar aan te houden op verdenking van poging tot moord. De Brugse raadkamer moet zich binnen enkele dagen over haar verdere aanhouding uitspreken.