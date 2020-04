De lockdown sleept al weken aan, en ondanks wat versoepelingen hier en daar is het duidelijk dat het coronavirus nog maanden ons leven zal inperken en kortwieken. “Billenknijpen tot er een vaccin is”, zeggen experts. Hoe gaan we dat doen, ‘coronaproof’ leven? Welkom in het nieuwe normaal van ontsmettingstunnels, strandspreidingsplannen en een coronatest voor onenightstands.