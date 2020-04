Twee opgepakte verdachten in zaak van moordpoging in Beringen opnieuw vrijgelaten

Beringen - De onderzoeksrechter heeft de twee mannen die zaterdag opgepakt werden na de aanval van een 52-jarige Surinamer op zijn vrouw en dochter in Beringen opnieuw vrijgelaten.

De twee werden zaterdag in de loop van de dag gearresteerd en moesten de nacht doorbrengen in de cel. De onderzoeksrechter, die gevorderd werd voor poging doodslag, achtte de aanhouding van de twee mannen niet meer nodig. Dat bevestigt Pieter Strauven van het parket van Limburg. De man die de slagen zaterdag toebracht, is zelf nog voortvluchtig. Volgens de woordvoerder wordt er zondag in de loop van de vooravond nog een opsporingsbericht verspreid waarin de hulp van de bevolking wordt gevraagd.

De 52-jarige man viel zijn 46-jarige vrouw en 18-jarige dochter zaterdagnamiddag aan met een hamer. De dochter kon gewond naar de buren lopen waar de politie werd verwittigd. Toen die aankwam, werd ook de moeder gewond teruggevonden in het huis. Zowel zij als haar dochter werden met hoofdwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat mochten ze na enkele uren alweer verlaten.

Zaterdagnamiddag werd zonder resultaat een klopjacht gehouden op de 52-jarige partner van de vrouw. Het parket bevestigt de vrijlating van twee verdachten, maar benadrukt dat het niet om de partner gaat. Die is nog steeds voortvluchtig.