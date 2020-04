74-jarige bewoner overleden na woningbrand in Gent

Gent - Bij een woningbrand in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg is zondagmorgen een 74-jarige bewoner omgekomen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De brand ontstond zondagochtend in een woning in de George Wibierdreef in Sint-Amandsberg. De bewoner, een 74-jarige man, werd er dood aangetroffen. Het labo kwam ter plaatse en het parket stelde een branddeskundige aan. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand accidenteel. Volgens sommige bronnen door een brandende sigaret, maar die stelling kan het parket niet bevestigen.