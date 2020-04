Belgische coronapatiënte bevalt van gezonde baby

Een Belgische vrouw die besmet is met het coronavirus, is bevallen van een gezonde dochter. Donderdag 23 april kwam kleine Mahaut ter wereld in Brussel. Ze werd meteen weggenomen, maar ondertussen mag mama Amandine toch voor haar zorgen. Met masker, weliswaar.

Door enkele complicaties in de zwangerschap, die overigens niets te maken hadden met het coronavirus, werd besloten om over te gaan tot een keizersnede. Tijdens de daarvoor noodzakelijke bloedtesten ontdekten de artsen dat moeder Amandine besmet was met het coronavirus, ook al vertoonde ze geen symptomen. “Ik viel bijna van mijn stoel toen ik het nieuws kreeg. Dat betekende ook meteen dat mijn echtgenoot er niet bij mocht zijn, ik had zo’n schrik dat mijn dochtertje iets zou overkomen.”

De bevalling vond door de speciale situatie van Amandine ook niet plaats in een gewone verloskamer, maar ging door in een operatiekamer. Toen dochter Mahaut ter wereld kwam, kreeg ze dan ook maar heel eventjes de tijd om haar kindje te aanschouwen voor het werd weggehaald. De baby is voorlopig nog niet getest op Covid-19, maar dat zal binnenkort wel gebeuren.

Pas toen ze terug in haar kamer lag, kon Amandine haar dochter vasthouden. Papa Francois mag intussen ook bij moeder en kind op bezoek komen, maar de broertjes en zusjes van Mahaut moeten thuisblijven. Kleine Mahaut zal haar ouders de eerste dagen van haar leven dus enkel te zien krijgen met masker.