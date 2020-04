“Baard of snor scheren voor mondmasker zeker niet nodig”

Het is zeker niet nodig om baard of snor te scheren om een mondmasker te dragen. Dat zegt de overheid op haar website info-coronavirus.be. “Aangezien een mondmasker dient om anderen te beschermen, is het niet heel belangrijk dat het masker perfect op je gezicht past.”

Met al te weelderige gezichtsbeharing sluiten mondkapjes niet goed af. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC publiceerde onlangs een infografiek met welke types gezichtsbeharing combineerbaar zijn met een afsluitend mondmasker. Een volle baard of cirkel passen bijvoorbeeld niet in het plaatje.

Mondmaskers worden vanaf 4 mei verplicht voor wie het openbaar vervoer wil gebruiken in België. Als de scholen op 15 mei zouden open gaan, zal het ook daar verplicht worden voor wie ouder is dan 12. Ook in bedrijven waar 1,5 meter afstand tussen mensen onmogelijk is, wordt mondmaskergebruik verplicht. Bebaarde Belgen kunnen dat dus respecteren zonder scheerbeurt.

Intensief gebruik

Het mondmasker moet elke acht uur worden vervangen, of elke vier uur als het gaat om intensief gebruik, blijkt nog uit de vraag-en-antwoordpagina van de overheid. Een voorbeeld van intensief gebruik is lesgeven. Ook als het masker nat of zichtbaar vies wordt, dringt een wissel zich op.

Het masker moet na elk gebruik gewassen worden op 60 graden. Wasmachine te omslachtig? Info-coronavirus.be biedt een alternatieve oplossing: je kan het masker ook koken in een kookpot die enkel daarvoor gebruikt wordt. Wanneer het masker op een te lage temperatuur wordt gewassen, bijvoorbeeld met de hand, moet het daarna wel op hoge temperatuur gestreken worden.

Er blijkt ook een verschillende handeling te horen bij niezen en hoesten met een mondmasker. Hoesten mag in het masker, maar wie moet niezen, doet bij voorkeur eerst het masker af, niest in een papieren zakdoek die daarna wordt weggegooid, en zet het masker weer op na het wassen van de handen.

De regering beloofde iedereen gratis minstens één standaard stoffen mondmasker te bezorgen, en ook twee “filters” om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Minister Koen Geens liet wel al verstaan dat niet elke Belg tegen 4 mei al een gratis masker zal hebben. De filters zouden beschikbaar zijn tussen 4 en 20 mei.

Info-coronavirus.be heeft een oplossing voor de pechvogels die lang moeten wachten op hun masker: een sjaal. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: minstens twee lagen stof moeten het gezicht bedekken en de stoffen moeten na ieder gebruik gewassen kunnen worden op 60 graden. Een mondmasker is wel sowieso beter geschikt dan een sjaal, luidt het.