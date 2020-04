Feest met schlagers op parking rusthuis stilgelegd: te veel bezoekers aanwezig

Zondagmiddag heeft de politie van Lanaken-Maasmechelen een muziekevenement in Maasmechelen moeten stilleggen. De 2 Crazy DJ’s wilden de bewoners van het WZC Maasmeander een leuke namiddag bezorgen en hadden daarom de openbare parking in de buurt van het WZC ingepalmd. Via Facebook hadden ze het evenement aangekondigd.