Philippe De Backer: “12 miljoen mondmaskers zijn besteld en vanaf 4 mei coronatest mogelijk bij huisartsen”

Minister Philippe De Backer, die in de coronacrisis verantwoordelijk is voor medisch materiaal en testcapaciteit, heeft op VRT aangekondigd dat vanaf 4 mei tests zullen afgenomen worden op consultatie bij de huisarts.

De Backer werd eerst ondervraagd over de situatie met de mondmaskers. Hij zei daarop dat de maskers voor de medische sector massaal besteld worden. “Er zijn er intussen honderden miljoenen van besteld. Voor de maskers voor de bevolking is een bestelling van 12 miljoen exemplaren geplaatst. Ik hoor dat Bart Somers werkt aan een groepsaankoop en heel veel gemeenten zijn ook bezig met het voorzien van maskers. Dat samen zal er voor zorgen dat elke Belg een masker zal krijgen. De maskers van de federale overheid zullen de komende dagen en weken verspreid worden.”

Wat de testcapaciteit betreft, komen we stilaan in een nieuwe fase. “We kunnen nu 20.000 tests per dag doen, maar we moeten dat nog beter gaan benutten. in een eerste fase hebben we veel getest in woon-zorgcentra. Nu gaan we kijken hoe we patiënten met milde symptomen kunnen testen.” Dat was nu nog niet mogelijk. “Je moet opgenomen zijn in het ziekenhuis voor je getest werd. Vanaf 4 mei zullen patiënten bij huisartsen getest kunnen worden, zodat we ook de mensen met wie die patiënten contact gehad hebben ook kunnen opsporen en contacteren.”