Nederlands onderzoek met fretten bewijst: coronavirus is overdraagbaar via de lucht (en daarom moeten we afstand houden)

De regels waar we ons al weken aan houden - 1,5 meter afstand houden! - blijken nu ook heel terecht gekozen te zijn. Onderzoekers dachten al dat het coronavirus via de lucht overdraagbaar was en Nederlandse wetenschappers hebben daar nu ook bewijs van. Een studie met fretten heeft dat aangetoond, meldt het Algemeen Dagblad.

We gingen er al van uit, zegt moleculair viroloog Sander Herfst, verbonden aan het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. “Maar écht bewezen was het nog niet. Het vermoeden is nu ook wetenschappelijk onderbouwd en daardoor goed om weten dat we met z’n allen goed bezig zijn.”

10 centimeter afstand

De onderzoekers zetten fretten in. De dieren die in direct contact stonden met een geïnfecteerde soortgenoot, kregen snel corona. De fretten die op 10 centimeter afstand bleven, kregen het pas na een aantal dagen.

Hoe de besmetting precies plaatsvindt is nog onduidelijk en moet verder onderzocht worden. Het zou kunnen verlopen via druppels - zoals niezen en hoesten. “In dat geval dalen de virusdeeltjes door de zwaartekracht al binnen een meter van de verspreider naar beneden.” Het kunnen ook aerosolen zijn, die lang in de lucht blijven zweven en zelfs uren later nog ingeademd kunnen worden door iemand anders.