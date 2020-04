Heel wat handelaars worden door de coronacrisis hard getroffen. Toch is het niet overal kommer en kwel. Zo gingen de zaken bij Meubis nog nooit zo goed. “In volle coronacrisis wierven we zelfs twee nieuwe medewerkers aan”, zegt zaakvoerder Dimitri Samaras.

Dimitri Samaras groeide op in de wereld van de meubelverkoop. Zijn ouders Elefterios Samaras en Miranda Messiaen hadden een groothandel in Oudenaarde en later in Knokke. Ergens was het dus niet onlogisch ...