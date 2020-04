Els en Eddy verkopen kip ‘vanuit hun kot’ omdat de markten dicht zijn: “Eindelijk leren we onze buren kennen”

Olsene / Zulte -

De markten zijn nog steeds in lockdown. Maar Els en Eddy Van den Buerie waren het beu om stil te zitten. En dus verkopen ze nu kip en ribbetjes ‘vanuit hun kot’ in Olsene. “We doen normaal markten in Wallonië. Ineens verkopen we kip in plaats van poulet. Merci verstaan ze hier gelukkig ook.”