Moet Denemarken binnenkort afrekenen met een hartverscheurend dilemma: gastland voor het EK 2021 of Grand Départ van de Tour?

De Deense hoofstad Kopenhagen staat in 2021 voor een groot sportief dilemma: het is één van de twaalf gaststeden voor het EK voetbal én ook de startplaats voor de Tour de France. Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, twijfelt of het wel een goed idee is om beide evenementen te zo kort opeen te laten doorgaan.

Denemarken is één van de drie tegenstanders (naast Finland en Rusland) voor de Rode Duivels in de groepsfase van het uitgestelde EK 2021. Onze nationale ploeg zou er normaal hun tweede groepswedstrijd afwerken in het Parken Stadion van topclub FC Kopenhagen. Verder was er nog een groepswedstrijd (tegen Finland) én een achtste finale gepland. Alhoewel de exacte speeldata nog niet bekend zijn, dreigen die wedstrijden nu plots op de helling te staan.

Voor het eerst doet de Deense hoofdstad namelijk ook dienst als de startplaats voor de Tour de France op 2 juli 2021. Het samenvallen van de individuele tijdrit tijdens Le Grand Départ en het EK 2021 zou wel eens voor problemen kunnen zorgen, aangezien de autoriteiten de veiligheid niet ten volle zou kunnen garanderen.

De Deense bondsvoorzitter, Jesper Møller, liet al weten bezorgd te zijn. “Er moet een akkoord gevonden worden met de stad Kopenhagen, het Parken Stadion en de overkoepelende Deense sportbond. We zijn klaar om vier EK-wedstrijden in 2021 te organiseren, maar niet zonder de steun van onze partners. Er is nog een hele weg af te leggen, we zullen pas echt gerust zijn bij een finaal akkoord”. De Denen hebben nog tot 30 april de tijd om hun kandidatuur als gastland van het EK 2021 aan de UEFA te bevestigen.