Pessimisme over heropstart Belgische voetbalcompetitie groeit: krijgen we vrijdag meer duidelijkheid?

De voetbalwereld is pessimistisch over een heropstart van de competitie, zelfs als dat achter gesloten deuren gebeurt. Het feit dat voetbal een contactsport is en de vrees voor clandestiene supportersbijeenkomsten speelt de populairste sport van het land parten. Op een officieel regeringsstandpunt is het vermoedelijk tot vrijdag wachten.

Terwijl tennis onder strikte voorwaarden (en voorlopig alleen recreatief) weer mogelijk is vanaf 4 mei, moeten teamsporten en contactsporten nog wat geduld oefenen. De leiders van het voetbal – Peter Croonen en Pierre François voor de Pro League, Mehdi Bayat en Peter Bossaert voor de KBVB – staan in permanent contact met de werkgroep die namens de regering een beslissing moet voorbereiden. Verwacht wordt dat pas deze vrijdag – en mogelijk zelfs nog later – een definitief standpunt wordt bekendgemaakt. Vandaag worden de clubs gebrieft over de stand van zaken.

Op Antwerp na, waar sterke man Paul Gheysens blijft volhouden dat er nog gespeeld kan worden, houdt niemand binnen de Pro League rekening met een scenario waarbij er dit seizoen nog een wedstrijd kan worden gespeeld. De regering verbood al minstens tot 8 juni groepstrainingen met fysiek contact. Dat betekent dat de competitie zeker niet voor 30 juni kan worden hervat. Om te spelen na 1 juli is een meerderheid nodig binnen de Pro League en de raad van bestuur had al unaniem beslist dat de competitie moest worden stilgezet. Ook de kleine clubs hadden daar in een open brief tot opgeroepen.

Spookwedstrijden

De discussie verlegt zich nu naar de vraag wanneer voetballen weer veilig is. In Duitsland zou bondskanselier Angela Merkel donderdag beslissen of de Bundesliga op 9 mei kan hervatten. Dat zou gebeuren onder strikte maatregelen en zonder publiek. Maar langs twee kanten liggen die zogeheten ‘spookwedstrijden’ onder vuur. Fans voelen zich uitgesloten en ook virologen en artsen zijn niet enthousiast.

“Wedstrijden achter gesloten deuren zijn niet onmogelijk en worden op dit moment besproken binnen de specialisten van de GEES (de werkgroep die de exitstrategie voorbereidt, nvdr.)”, aldus viroloog Steven Van Gucht aan VTM. “Het probleem is dat geheime samenkomsten van supporters nieuwe broeihaarden kunnen zijn voor het virus.”

Ook de Brugse arts Michel D’Hooghe is geen voorstander van wedstrijden achter gesloten deuren. “Dan zijn er toch nog contacten op het veld", zei hij aan Sporza. “Je kunt aan de spelers toch niet vragen om altijd 1,5 meter van elkaar te blijven? Ze zullen altijd samen zijn. Op het veld, in de kleedkamer, in de douches...”

Belgische voetballeiders gaan ervan uit dat wedstrijden achter gesloten deuren nog niet voor morgen zijn. Ook om financiële redenen hervatten ze liever voor volle stadions. Vooral de kleinere clubs halen nog altijd het merendeel van hun inkomsten uit tickets en horeca.