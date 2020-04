Vier kapiteins tekenen loonsafstand bij Anderlecht, volgt nu de rest?

Het is eind april en normaal worden ook in het profvoetbal de lonen nu uitbetaald. Bij Anderlecht bestaat er al een tijdje een principeakkoord om in deze coronacrisis afstand te doen voor het salaris van april. Dat is al onderschreven door de vier aanvoerders: Kompany, Van Crombrugge, Chadli en Zulj.

Dit weekend stuurde Vincent Kompany nog eens een (laatste) contract door naar alle ploegmaats om tot een algemeen akkoord te komen. De basisprincipes blijven hetzelfde: één maand inleveren van loon en de bijhorende groepsverzekering, geen voordelen in natura (behalve wagen van de club) én 1/12de van het tekengeld dat wegvalt. Anderlecht hoopt op een algemeen akkoord - zoals bij Standard- maar dat is nog niet helemaal zeker. Loonsafstand oké, maar vooral over de manier waarop het tekengeld moest ingeleverd worden, kon elke speler nog apart onderhandelen. Vraag is of iedereen een regeling wist te treffen.