Vanaf 8 mei weer Bundesliga? Duitsland protesteert tegen “spookmatchen”, maar Angela Merkel heeft het laatste woord

De Bundsliga staat voor de week van de waarheid. Donderdag loopt het verbod op voetbalwedstrijden af en maakt bondskanselier Angela Merkel bekend of de competitie kan hervatten in het weekend van 8 tot 10 mei. Omdat wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden gespeeld, komen supporters massaal in opstand.

“Supporters blijf thuis!” Jörg Radek, de voorzitter van de Duitse voetbalvakbond, deed vorig weekend een oproep in de Duitse kranten. Als bondskanselier Angela Merkel donderdag het licht op groen zet, wordt volgende week vrijdag de 26ste speeldag van de Bundesliga afgewerkt. Onder strikte coronamaatregelen en zonder publiek. Maar met de uitdrukkelijke steun van alle Duitse clubs. “Want als we nu niet spelen, kan de Bundesliga in zijn huidige vorm niet blijven bestaan”, zegt Hans-Joachim Watzke, de algemeen directeur van Borussia Dortmund.

Spookmatchen

De Duitse Bundesliga vreest miljoenen te verliezen als niet snel weer opnieuw kan worden gevoetbald. Daarom startten alle ploegen ook weer de trainingen op, zij het onder strenge maatregelen. Toch is niet iedereen gelukkig dat er in mei weer kan worden gevoetbald. In de eerste plaats protesteren de supporters, die zichzelf buitengesloten voelen en vinden dat de clubs zwichten voor de tv. Vorig weekend verschenen aan alle stadions in het land spandoeken tegen de “Geisterspielen”, letterlijk vertaald “spookmatchen” maar in het Duits de gangbare term voor wedstrijden achter gesloten deuren.

Protest

Wie ook niet gelukkig is, is de Duitse topviroloog Christian Drosten, zeg maar de Marc Van Ranst van de Marc van Ransten. Hij geeft rechtstreeks advies aan bondskanselier Angela Merkel en betreurt de gang van zaken in het voetbal. “Ik betreur dat we ons voorsprong dreigen te verliezen”, zei hij over de mogelijkheid dat Duitsland zijn status verliest als land dat het beste omgaat met het coronavirus.

En wie ook ongelukkig is, is de politie. De politievakbond vreest dat het de veiligheid niet kan handhaven als er wedstrijden achter gesloten deuren worden gespeeld. “Het valt niet uit te leggen dat speelplaatsen gesloten zijn, maar voetbalstadions weer open”, klinkt het bij de ordehandhavers.