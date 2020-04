Razendsnelle exit gepland, maar alle experten staan op de rem: “11 mei winkels heropenen? Volgens alle modellen kom je dan in problemen”

Op 4 mei de bedrijven, op 11 mei de winkels, op 15 mei de scholen en op 18 mei misschien sociaal contact? Het mag dan wel op de planning van de regering staan, maar zelfs premier Sophie Wilmès waarschuwt om er vooral niet te veel op te rekenen. Want nu al is duidelijk dat de timing erg krap wordt. En daar zijn veel redenen voor.

“Er is absoluut geen zekerheid dat de winkels op 11 mei opengaan. Ook het startmoment van 4 mei is er alleen als er groen licht is. We hebben nog twee weken – we gaan stap voor stap.” Dat zegt premier ...