Al 2,2 miljoen minnelijke schikkingen: “Fiscus moet onbetaalde coronaboetes innen via belastingen, zoals bij verkeersboetes”

Brussel -

2,2 miljoen. Het aantal minnelijke schikkingen voor overtreders in deze coronatijden schiet als een komeet omhoog, en niemand zal ontsnappen. “We willen een systeem waarbij de fiscus de boetes van wanbetalers int via de belastingen, zoals bij onbetaalde verkeersboetes”, zegt Erwin Dernicourt, spreekbuis van het College van procureurs-generaal. Het nieuwe plan rond de inning van alle uitgeschreven coronaboetes is recent op de tafel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gelegd.