Bloemisten willen Moederdag niet uitstellen

Unizo noemt het idee om Moederdag uit te stellen tot zondag 17 mei “magistraal in zijn eenvoud”. Volgens gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche lost dat “veel problemen op”. “We onderzochten of bloemisten thuisleveringen konden doen, maar daarvoor is de vraag eigenlijk te groot. Bloemisten toelaten om eerder te openen gaat niet, gezien het advies van de virologen én dat zou voor oneerlijke concurrentie zorgen. Vaders, zonen en dochters kopen niet per se enkel bloemen om hun moeder te eren.”

Maar de meeste bloemisten zien zo’n verschuiving eigenlijk niet zitten, zegt zelfstandigenorganisatie NSZ. Een rondvraagde leerde dat 86 procent Moederdag gewoon wil behouden op 10 mei. Ook de restaurants, juweliers en parfumzaken willen dat volgens NSZ. “Zij kregen al heel wat bestellingen binnen voor Moederdag. Komt daar nog bij dat met een verschuiving van een week consumenten wellicht naar de bloemenwinkels kunnen gaan, maar dat ze de bloemen toch maar enkel voor de deur zullen mogen afzetten.”

Waar de oplossing ligt, is dus onduidelijk. Maar al zeker in Antwerpen en omstreken liggen ze daar (nog) niet wakker van. Daar vieren ze Moederdag op 15 augustus.(agg)