De Pak de poen-show van Sophie Wilmès: premier ook binnen meerderheid onder vuur

SP.A wil nu al onderhandelingen over nieuwe regering

“De presentatie kon qua vorm beter.” De mea culpa van de eerste minister zondag op de openbare omroep was kort. Maar de storm van kritiek en de toenemende vragen over het exitplan zetten haar er wel toe aan zich in de zondagse tv-programma’s te gaan verdedigen. Ondanks de mediaschuwheid die haar soms wordt verweten.

Haar passage kwam er wel na een tsunami aan kritiek op sociale media. Niet alleen omdat de belangrijkste persconferentie uit haar carrière maar om 22 uur begon, maar ook omdat de presentatie warrig en ingewikkeld was. Te veel slides, te veel tekst. De regering wou koste wat het kost de slechte communicatie van de week ervoor – met het advies om in rusthuizen toch bezoek toe te laten – vermijden, maar ook deze keer liep het mis.

Iedereen kwaad

Mediaspecialisten reageerden vernietigend, maar ook binnen de meerderheid was men not amused. “Iedereen was kwaad en slecht gehumeurd”, luidt het zelfs binnen de MR van Wilmès. Dat de premier de timing in het honderd liet lopen, per se alles naar zich toe wou trekken, maar er dan vervolgens een onverstaanbaar geheel van maakte, zette kwaad bloed bij alle partijen die in de Nationale Veiligheidsraad rond de tafel zaten. “Heeft ze zelf geen toegepaste communicatie gestudeerd?,” klonk het. Er werd zelfs verwezen naar de legendarische geflopte aflevering van de Pak de poen- show.

“Dit was haar grote herexamen. En ze is niet geslaagd”

“Ze vertrouwt weinig mensen, soms zelfs haar eigen medewerkers niet. En daarom wil ze alles zelf regelen”, is binnen de regering te horen. Dat haar kabinet in vergelijking met dat van haar voorganger Charles Michel onervaren is, helpt dan niet.

Ervaring en leiderschap: het zijn twee eigenschappen die ze volgens haar eigen coalitiegenoten – liberalen en christendemocraten – mist. “Een charismatische leider zal ze nooit worden. Maar dit was wel haar grote herexamen. En ze is niet geslaagd”, klinkt het op een CD&V-kabinet.

Wilmès zelf benadrukt dat dit een ongeziene crisis is en dat met verschillende regeringen over een reorganisatie van ons hele leven moet worden beslist. “Dan is het normaal dat het zo lang duurt. En het is een Belgische traditie dat je meteen communiceert wanneer een beslissing is gevallen, en de vele lekken maakten die noodzaak nog groter.”