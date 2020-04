“Puur tijdverlies”, ondanks 1 miljoen besmettingen en 54.000 doden

“I see the disinfectant where it knocks it out in a minute,” Mr Trump said on Thursday. “One minute! And is there a way we can do something by an injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets in the lungs . . . so it’d be interesting to check that.”

“Ik stel vast dat het ontsmettingsmiddel het virus binnen de minuut uitschakelt. Is er een manier waarop we iets kunnen doen, bijvoorbeeld door een injectie of een reiniging? Je ziet immers dat het in de longen terechtkomt. Het zou interessant zijn om dat te checken.”

“So we have the biggest economy, the greatest economy we have ever had, the highest employment numbers, the best employment numbers, best unemployment numbers, also, the best of everything.”

“We hebben de grootste economie, de grootste economie die we ooit hebben gehad, de hoogste werkgelegenheid, de beste werkers, de beste werkloosheidscijfers, en, euhm ja, het best van alles eigenlijk.”

“And I said, China, you can’t come in, I’m sorry, because I saw what was going on. It wasn’t so much what I was told. It was that I saw what was going on. And I didn’t like it.”

“Ik zei toen al, Chinezen, jullie komen er niet meer in. Het spijt, maar ik zag toen al wat er aan de hand was. Het was helemaal niet te veel wat men mij had verteld. Ik had in de gaten wat er aan het gebeuren was. En ik vond het maar niets.”

“But sort of I have been brutalized for the last four years. I used to do well, before I decided to run for politics. But I guess I’m doing OK, because, to the best of my knowledge, I’m the President of the United States, despite the things that are said.”

“Als je ziet hoe ik de laatste vier jaar ben geschoffeerd. Ik deed het vrij goed als zakenman, voor ik de overstap naar de politiek maakte. Ik denk dat ik het goed doen, in lijn met mijn capaciteiten. Ik ben de president van de Verenigde Staten, ondanks alls over wat men over mij zegt.”

“And so the story in The New York Times was a total fake. It’s a fake newspaper, and they write fake stories.”

“En dat verhaal in The New York Times? Totaal fake. Het is een valse krant, en ze schrijven valse verhalen.”

“We did the right thing. Everything we did was right.”

“We deden het juiste. Alles wat we deden, was juist.”

“Governors should have had ventilators. They chose not to have them.

“Gouverneurs zouden ventilatoren moeten hebben in ziekenhuizen. Het was hun keuze om ze niet te hebben.”

“Let’s get back to the regular -- should we get back to the regular?”

“Laat ons terug naar het normale leven gaan. Zouden we niet terug naar het normale leven gaan?”

“I don’t mind controversy. I think controversy is a good thing, not a bad thing.”

“Controverse stoort mij niet. Ik denk dat controverse een goede, geen slechte zaak is.”

“You’re so -- you’re so -- you’re so disgraceful. It’s so disgraceful, the way you said that.”

“Jij bent zo’n, jij bent zo’n schande. Het is zo’n schande hoe je dit formuleert.”

“We have done this right. And we really -- we really have done this right.”

“We hebben deze crisis goed aangepakt. We hebben dit écht, écht goed aangepakt.”

“We have millions of doses that we bought and many people are using it all over the country. And just recently a friend of mine told me he got better because of the use of that drug. So who knows?”

“We hebben miljoenen dosissen hydroxychloroquine gekocht. Mensen gebruiken dat overal in het land. Een vriend zei me recent dat hij beter werd door het middel te gebruiken. Wie zal zeggen dat het niet werkt tegen corona?”

“I’ve been having many discussions with my team and top experts and we’re very close to completing a plan to open our country hopefully even ahead of schedule.”

“Ik heb vele discussies gehad met mijn team, en met mijn topexperten. We staan klaar om ons land opnieuw te openen, ver voor het eerst vooropgestelde schema.”

“But no, [governors] can’t do anything without the approval of the president of the United States.”

“Maar neen, gouverneurs kunnen niets doen zonder mijn goedkeuring.”

“We’ve been ripped off by everybody. And we have -- this country, for so many years has been ripped off by everybody, whether it’s a World Health or World Trade.

“We zijn door iedereen bestolen. Dit land, dit volk is zoveel jaren bestolen door iedereen. Of het nu gaat over de wereldhandelsorganisatie of die mannen van de wereldgezondheidsorganisatie.”

“You’re going to see. I don’t want to tell you now, but right now, we have a very strong indication that we know pretty much, we have some good ideas.”

“Jullie zullen wel zien. Ik ga het nu niet verklappen maar op dit ogenblik hebben we sterke indicaties dat we zeer veel over het virus weten. We hebben enkele goede ideeën.”

(phu)