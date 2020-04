Wereldwijde militaire uitgaven toegenomen

De wereldwijde militaire uitgaven bedroegen in 2019 naar schatting 1.917 miljard dollar (1,77 biljoen euro), een stijging van 3,6 procent in vergelijking met het jaar voordien. De Verenigde Staten, China en India voeren de landenlijst aan, blijkt maandag uit een rapport van het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI.

Het bedrag dat alle landen samen uitgaven in 2019 is het hoogste in drie decennia. De Verenigde Staten gaven met 732 miljard dollar veruit het meeste uit. Ze waren zo goed voor 38 procent van de wereldwijde militaire uitgaven. Op de tweede plaats staat China dat voor 261 miljard dollar militaire bestedingen deed, wat 14 procent is van wat wereldwijd werd uitgegeven. India staat op de derde plaats met 71,1 miljard dollar. Volgens de denktank is het de eerste keer dat twee Aziatische landen, China en India, in de top drie staan.

Rusland en Saudi-Arabië sluiten de top vijf af. De uitgaven van Saudi-Arabië zijn wel met 16 procent gedaald tot 61,9 miljard dollar. Dat is opmerkelijk gezien het land nog altijd betrokken is bij de oorlog in Jemen.

In de top tien zijn ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk terug te vinden. België staat op de 39ste plaats in de ranglijst met 4,8 miljard dollar, een stijging van 3,4 procent ten opzichte van 2018.

Niet van alle landen informatie

Het onderzoeksinstituut vond naar eigen zeggen relevante data van 150 van de 169 landen dat het bestudeerde. Turkmenistan en Oezbekistan gaven geen informatie, en de data van Noord-Korea waren niet te verifiëren. Vietnam verklaarde in 2012 dat informatie over het leger een “nationaal geheim” is.

SIPRI denkt wel dat de enorme economische gevolgen van de coronapandemie de meeste landen zullen dwingen om in hun militaire uitgaven te snijden.