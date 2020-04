Doen we het goed? Kleurcode op persconferentie maakt het meteen duidelijk

Vanaf volgende week zal op de dagelijkse persconferentie met kleurcodes worden aangegeven of we voor het exitplan op schema zitten of niet.

Groen betekent dat alles goed gaat, bij oranje zitten we in de gevarenzone en rood geeft aan dat het niet goed gaat. Door de kleuren kunnen mensen meteen zien of ons land het goed doet of niet en hoeven ze de cijfers niet zelf te gaan interpreteren, valt te horen op het kabinet van de premier.

Hoe de regering en de experten zullen bepalen of we op schema zitten, is nog niet beslist. De criteria die bepalen of de bedrijven op 4 mei en de winkels op 11 opengaan, liggen wel al vast - de besmettingsgraad en het aantal opnames in het ziekenhuis en op intensieve zorg – maar over de concrete cijfers moeten de exit-experten van de GEES zich nog buigen. Viroloog Marc Van Ranst liet dit weekend al verstaan dat het aantal ziekenhuisopnames het best onder de honderd per dag zakt.

