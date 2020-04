“Alle velden voor, na én tijdens de match ontsmetten”: Spaanse dokters over een mogelijke heropstart van het voetbal

Het is nog niet zover, maar ook in Spanje zou men graag de competitie nog graag afwerken. Als La Liga hervat wordt, dan kan dat volgens de clubdokters in het land niet zonder specifieke maatregelen. Die voorzorgsmaatregelen tonen aan dat de risico’s niet min zijn.

In Spanje rolt de bal niet meer sinds 10 maart. Rafa Ramos, de voorzitter van de vereniging van Spaanse voetbalclubdokters, is op zijn hoede als de competitie opnieuw in gang wordt getrokken. “Al het materiaal, zoals ballen, maar ook velden zullen steevast ontsmet moeten worden om de kans op een besmetting van spelers tot een minimum te beperken”, zegt de arts in de Spaanse krant El Pais. “Voetballen kan alleen als alle materiaal, dus ook de grasmat, voor de match, bij de rust en na de match ontsmet wordt.”

“Het is mogelijk om besmet te raken door een gewone bal, maar als je geraakt wordt door een ontsmette bal op een ontsmet veld, is het heel moeilijk om een besmetting op te lopen.”

Blessuregolf

Niet alleen besmettingsgevaar loert om de hoek, de medische staf van de Spaanse clubs houdt ook zijn hart vast voor een tweede uitdaging. Ze vrezen voor een blessuregolf van spelers die de voorbije weken in thuis moesten trainen tijdens de lockdown en plots weer tekeer zullen gaan op het voetbalveld.

“Niet alleen het virus bezorgt ons kopzorgen. De spelers zitten straks bijna 8 weken zonder competitie, opgesloten in hun huis. Niet iedereen heeft grote huizen waar ze hun fitheid kunnen trainen”, klinkt Ramos bezorgd. “We weten niet hoeveel tijd ze nodig zullen hebben om daarvan te herstellen zonder een opstoot van blessures. We zullen die opbouwperiode dus zo lang mogelijk moeten maken om de risico’s te beperken.”