Nieuwe maatregelen versoepelen nog vóór we weten of vorige tot meer besmettingen leidden: gaan we niet te snel?

De komende drie maandagen worden de coronamaatregelen telkens weer versoepeld. Is het wel verstandig om dat al tot twee keer te doen, terwijl het langer dan een week duurt vóór we de effecten van de eerdere versoepeling zien? De groep van ­experts die de Nationale Veiligheidsraad bijstaat (GEES), argumenteerde dat er ten vroegste twee weken na de eerste versoepeling een tweede versoepeling mocht komen. Ook Pierre Van Damme, professor epidemiologie (UAntwerpen), zei eerder al dat we de maatregelen best om de twee weken lossen, zodat we het effect kunnen evalueren.