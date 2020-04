Waar speelt Radja Nainggolan volgend seizoen? “Als het kan, wil ik terug naar AS Roma”

Het blijft gissen naar de toekomst van Radja Nainggolan (31). Cagliari huurt onze landgenoot nog steeds van Inter, maar als ze hem op Sardinië willen houden, blijft zijn hoge jaarsalaris een struikelblok. Intussen geeft hij zelf aan dat het vuur voor zijn oude liefde AS Roma nog steeds brandt.

“Als Radja wil blijven, kunnen we het proberen. Maar zoals het er nu voorstaat is de kans klein dat Radja komend seizoen nog steeds bij Cagliari zal spelen,” zei Giulini over zijn speler aan de Italiaanse krant Corriere dello Sport.

Inter zou de middenvelder het liefst willen verkopen. In een live gesprek op Instagram heeft Nainggolan alvast zelf getipt waar zijn voorkeur naar uit gaat. “Als de omstandigheden goed zitten, dan wil ik terug naar AS Roma,” geeft Nainggolan toe. “Ik heb er mooie momenten gekend. Het leven daar voelde heel natuurlijk aan.”

Onze landgenoot heeft ook goede herinneringen aan de bijzondere sfeer in het Stadio Olimpico . “Er gaat niets boven de Romeinse derby”, zegt hij over de rivaliteit die tussen AS Roma en Lazio heerst.

Waarom vertrok Nainggolan dan destijds bij de Romeinen? “Ik ging weg omdat iemand bepaalde zaken achter mijn rug heeft gedaan zonder dat ik er van wist”, zegt hij. “Zo’n dingen kan ik niet accepteren, dus besloot ik om naar een andere club te trekken. Maar voor de duidelijkheid: in de kleedkamer waren er nooit problemen.”

LEES OOK. Onvolprezen Radja Nainggolan mengt zich tussen de vrijwilligers in Cagliari