BIN-bericht over gecamoufleerd en gewapend persoon zaait paniek, tot blijkt dat er iets heel anders aan de hand is

Vilvoorde - De omgeving van de Karel Trekelstraat in Houtem bij Vilvoorde werd zaterdagmiddag gealarmeerd door een onrustwekkend BIN-bericht dat werd rondgestuurd. Daarin stond dat er een verdacht persoon was gemeld, gekleed in camouflagekledij inclusief helm, kogelwerend vest en mogelijk zelfs gewapend. ‘Geen actie ondernemen! De politie is in de buurt’, klonk het onheilspellend.

Het bericht ging viraal op sociale media en lokte heel wat ongeruste reacties uit. Navraag bij de politie toonde aan dat het uiteindelijk om vals alarm ging. “Het ging om een tienjarige die verkleed was en soldaatje speelde in zijn wijk”, bevestigt Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen. Of de ouders of het kind ook een uitbrander kregen voor de verkleedpartij, was niet duidelijk.

De politie kwam wel massaal ter plaatse, wat de ongerustheid bij de buurtbewoners alleen maar deed toenemen.