Ronaldinho spreekt na zijn vrijlating: “Nooit gedacht dat ik in zo’n situatie ging terechtkomen”

Ronaldinho heeft zich voor het eerst laten horen sinds hij de Paraguayaanse gevangenis mocht verlaten. Begin maart werd de ex-wereldvedette gearresteerd omwille van vervalste paspoorten, maar nu gaat hij (bijna) terug als een vrij man door het leven.

Een vervalst paspoort om Paraguay binnen te geraken, nekte de Braziliaan samen met zijn broer. Ook werd hij beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie. Ondertussen heeft de Braziliaanse oud-international de gevangenis op borgtocht mogen verlaten voor een hotel, waar hij voorlopig nog even onder huisarrest staat. Een terugkeer naar Brazilië is dus nog niet aan de orde. “Het eerste was ik zal doen als ik verlost van uit deze nachtmerrie? Ik zal mijn moeder een dikke kus geven. Ze gaat sinds de coronacrisis door een zware periode. Daarna zal ik de impact van deze situatie gaan verwerken en verder gaan met kracht en vertrouwen”, zegt Ronaldinho in de Paraguayaanse krant ABC Color.

De Gouden Bal van 2005 wil de ellende snel achter zich laten. “Ik bid tot God zodat alles goed afloopt en dat Hij hier snel een einde aan gaat maken. Het raakte me hard toen ik besefte dat ik naar de gevangenis moest. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik in zo’n situatie terecht zou komen. Ik heb mijn hele leven geprobeerd het hoogste te bereiken en mensen gelukkig te maken met mijn voetbal.”

In de cel probeerde Ronaldinho dan ook zijn mede-gevangenen op te beuren.”Voetballen, handtekeningen uitdelen en op de foto gaan; het is een deel van mijn leven. Er was voor mij geen reden om daarmee te stoppen, zeker niet met mensen die net als ik door een zware tijd gingen.”