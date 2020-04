“Hans De Koningdag”: coach verlengt contract bij VVV-Venlo met origineel filmpje

Hans de Koning is ook volgend jaar als trainer verbonden aan de Nederlandse eersteklasser VVV-Venlo. De Eredivisionist maakte met een geweldig filmpje bekend dat het contract van de 60-jarige coach met een jaar verlengd wordt. De nationale feestdag Koningsdag werd voor de gelegenheid omgedoopt tot “Hans de Koningdag.”

“Beste lotgenoten, tijdens mijn carrière hebben wij al veel Koningsdagen mogen vieren”, vertelt De Koning op de tonen van het Nederlandse nationale volkslied het Wilhelmus. “Maar deze is de meest bijzondere tot nu toe. Alles ligt stil. Zelfs Koning Voetbal is getemd.”

“Wij denken dat we namens het hele koninkrijk denken, als we wensen dat de bal zo snel mogelijk weer gaat rollen in voetballand. Niet alleen in Covebo Stadion De Koel, maar op alle velden van de wereld. Hou vol en hou moed, namens De Koning, die ook volgend seizoen jullie coach mag zijn.”

Onder leiding van De Koning bleef VVV in de eerste zeven wedstrijden na de winterstop ongeslagen en klom de club op naar de veilige dertiende plaats. Dat is inmiddels ook de eindklassering nadat de competitie vanwege de coronacrisis niet meer werd hervat.

De in Rotterdam geboren De Koning was keeper bij AZ’67 en FC Twente. Na zijn voetballoopbaan werkte hij als trainer bij AZ, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV Apeldoorn, Helmond Sport, FC Volendam, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles.