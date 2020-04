Social distancing? Niet zo in El Salvador

Afstand houden is moeilijk in de gevangenis Foto: EPA-EFE

Onthutsende foto’s vanuit de Izalco-gevangenis in El Salvador. Bendeleiders zitten er als sardientjes gepakt op mekaar. Toeval is het niet, want ze zijn extra gestraft. En toch, zeker in volle coronatijden, waarin iedereen gedwongen wordt om afstand te houden, is dat opmerkelijk.

Vorige week werden op één dag tijd 22 mensen in de gevangenissen van El Salvador gedood, terwijl die sinds 22 maart in lockdown zijn. Daarop besliste president Nayib Bukele (38) om honderden veroordeelde bendeleiders in de Izalco-gevangenis 24 uur lang te isoleren. Bezoek mogen ze niet meer ontvangen, telefoons zijn niet toegelaten.

Beelden uit de Izalco-gevangenis tonen hoe de veroordeelden, enkel nog met een boxershort aan, bijna op mekaar zitten, rug aan rug. De meesten ademen door hun mondmaskers. Van social distancing, nochtans sinds 22 maart verplicht in het hele land, is er geen sprake.

Overbevolkte cellen

Ook in andere gevangenissen is die social distancing er niet: daar vertrappelen moordenaars en verkrachters elkaar in overbevolkte cellen.

Gevangen op elkaar gepakt in El Salvador Foto: AFP

El Salvador is een van de gevaarlijkste land ter wereld. Niet alleen heeft het land de grootste gevangenispopulatie ter wereld, statistisch gezien is het één van de landen waar ook het meest gemoord wordt.

Vooral de criminele straatbendes, beter bekend als getatoeëerde maras, zijn er een groot probleem. Meer dan 100.000 mensen verdreven de bendeleiders uit huizen.

Nultolerantie

Al gaat het intussen beter, sinds het nultolerantiebeleid van de president. Terwijl er in 2015 nog bijna achttien moorden per dag werden gerapporteerd, zijn dat er vandaag ‘slechts’ 2,1 per dag.

De overbevolking in de gevangenissen aanpakken, zal echter niet meteen voor morgen zijn. El Salvador is het land waar de strengste coronamaatregelen gelden. Wie de regels met de voeten treedt, wordt opgesloten. Zonder proces.

Mensenrechtenorganisaties trekken daardoor aan de alarmbel. “De overheid moet beseffen dat de quarantainemaatregelen niet door iedereen kunnen gerespecteerd worden. Wie wil overleven, is bijna verplicht om zijn huis te verlaten”, zegt Celia Medrano van de lokale mensenrechtenvereniging Cristobal.

Dat er zo draconisch wordt opgetreden, is verwonderlijk. Temeer omdat het Midden-Amerikaanse land met 6,4 miljoen inwoners amper 298 bevestigde coronabesmettingen heeft. Slechts 8 patiënten verloren de strijd tegen het virus sinds de start van de pandemie, zo blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit.