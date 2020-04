Buitenbeentje Werder Bremen overweegt matchen buiten het eigen stadion

Klaus Filbry, de CEO van Bundesliga-club Werder Bremen, heeft in een interview met Radio Bremen laten noteren dat het een mogelijkheid is voor zijn team om thuiswedstrijden in de Bundesliga buiten het eigen Weserstadion af te werken.

Zijn uitspraak komt er na het statement van Ulrich Mäurer, minister van Binnenlandse Zaken in de staat Bremen, die liet weten gekant te zijn tegen Bundesliga-wedstrijden achter gesloten deuren in het Weserstadion.

De staat Bremen neemt al sinds de start van de coronacrisis in Duitsland een licht afwijkende positie in. Op 13 maart verbood Bremen ook al de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen, die drie dagen later zonder publiek zou doorgaan, te laten doorgaan op haar grondgebied. Uiteindelijk zou er dat weekend nergens in Duitsland nog Bundesliga-voetbal te zien zijn.

De Bundesliga ligt sinds midden maart helemaal stil om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Duitse clubs hopen in het weekend van 9 mei opnieuw wedstrijden, achter gesloten deuren, te kunnen afwerken. Op die manier zou een financieel bloedbad bij veel clubs vermeden kunnen worden. Zekerheid daaromtrent is er echter nog niet. De Duitse autoriteiten moeten het licht nog op groen zetten.

