Minder asiel en migratie, aantal aanvragen voor internationale bescherming fors gedaald in maart

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft in maart iets meer dan 1.100 verzoeken om internationale bescherming geregistreerd, een daling met bijna 44 procent in vergelijking met februari en zelfs meer dan een halvering in vergelijking met januari.

De Dienst Vreemdelingenzaken registreerde in maart precies 1.116 verzoeken om internationale bescherming. Dat zijn er een pak minder dan de 1.990 van februari en de meer dan 2.700 aanvragen in januari. De meeste verzoekers komen uit Afghanistan, El Salvador en Syrië. Turkije, Guinee, Somalië, Georgië, Palestina, Irak en Congo vervolledigen de top 10.

Persoonlijke gesprekken opgeschort

De CGVS beslist normaal gezien over die beslissingen. Door het coronavirus zijn de geplande persoonlijke gesprekken al sinds 16 maart opgeschort, maar het Commissariaat-Generaal kon vorige maand toch nog 1.384 beslissingen nemen, over in totaal 1.695 mensen. In die dossiers waren de persoonlijke gesprekken al georganiseerd voor 16 maart. Het beschermingspercentage bedroeg iets meer dan 30 procent.

De totale werklast bij de CGVS - het aantal dossiers waarover nog geen beslissing is genomen - liep eind maart op tot 12.730 dossiers, over iets meer dan 16.000 personen. Gelet op de huidige instroom zou 4.200 dossiers als een normale werklast worden beschouwd: de 8.530 anderen zijn dus de reële achterstand.