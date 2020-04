Vissterfte in de Schelde, “Ecologische ramp vermeden”, zegt de Vlaamse Waterweg

De inspanningen om massale vissterfte in de Schelde tegen te gaan na de dijkbreuk in een Franse suikerraffinaderij op 9 april, hebben hun vruchten afgeworpen. Dat zegt De Vlaamse Waterweg, die aangeeft dat zo “een ecologische ramp in de Schelde is vermeden”.

Het incident gaf bacteriën de kans om massaal zuurstof aan het water te onttrekken. Maar de waterwegbeheerder plaatste op een aantal strategische plaatsen beluchters, waterzuiveringsinstallaties werden ingeschakeld en vissen werden gevangen om in gezonde wateren uit te zetten.

Gevolgen dramatisch

De gevolgen van de vervuiling voor het waterleven, zowel vissen als andere waterorganismen, zijn dramatisch in Frankrijk en Wallonië. “Zowat het volledige visbestand in de Schelde op Frans en Waals grondgebied is gestorven”, meldt de waterwegbeheerder. In Vlaanderen werd een grootschalige operatie opgezet om het ecosysteem op het traject te beschermen tegen de vervuiling.

Sinds begin vorige week zijn op strategische plaatsen beluchters in het water van de Schelde aangezet om zuurstof opnieuw in het water te pompen. Het gaat om extra grote toestellen, aangeleverd door de Civiele Bescherming en Aquafin. In Eine (Oudenaarde) werd een waterzuiveringsstation ingeschakeld om vervuild water van de Boven-Schelde op te pompen en te zuiveren. Ook het Franse bedrijf Air Liquide nam deel aan de operatie door zuivere zuurstof rechtstreeks in de Boven-Schelde te injecteren om het zuurstofgehalte in het water opnieuw te laten stijgen.

Vissen in nood overgeplaatst

De Vlaamse Waterweg kon ook rekenen op de snelle inzet van waterbouwkundige aannemers zoals Ghent Dredging en De Brandt. Natuur en Bos zette op haar beurt een professioneel visserijbedrijf in om - op de weinig locaties waar vis toch in de problemen kwam - de vissen te vangen en over te plaatsen naar een zuurstofrijker deel van de Schelde. Ook op de grens van het Waals en Vlaams Gewest in Spiere werden vissen in nood overgeplaatst naar onvervuild water door de Vlaamse Milieumaatschappij, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv en de Société Publique de Wallonie.

De intensieve aanpak heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen “slechts een beperkt aantal vissen moet ruimen”, aldus De Vlaamse Waterweg. De vissen die gestorven zijn in het Frans en Waals gedeelte van de Schelde worden meegevoerd met de stroming naar Vlaanderen. Op de grens van het Waals en Vlaams Gewest in Spiere worden door De Vlaamse Waterweg nv, in afstemming met de Société Publique de Wallonie, de dode vissen opgeruimd. Die opruimingsacties zullen de komende dagen, indien nodig, worden voortgezet.

