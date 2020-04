Maar 127 ziekenhuisopnames, aantal sterfgevallen nu op 7.207

Er zijn de afgelopen 24 uur 127 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens het coronavirus. Er werden 113 overlijdens gerapporteerd.

De voorbije dagen schommelde het aantal ziekenhuisopnames steevast rond 200. Er werd al gewaarschuwd dat de versoepeling van sommige maatregelen mogelijk uitgesteld zou moeten worden, als die aantallen niet zouden dalen.

Maandag lijkt er verbetering in zicht, met maar 127 ziekenhuisopnames. Dat is het laagste aantal sinds 17 maart. Maar het is nog even afwachten of deze daling bevestigd wordt. Viroloog Steven Van Gucht wees erop dat de nieuwe cijfers die van zondag zijn, en die wijken soms wat af.

“Twee parallelle uitbraken”

Dat het aantal ziekenhuisopnames de voorbije dagen leek te stabiliseren, kan volgens de interfederaal woordvoerder te maken hebben met wat hij noemde “twee parallelle uitbraken” van het coronavirus.

Eentje in de algemene bevolking en eentje in de woonzorgcentra. Dat leidt ertoe dat er in de ziekenhuizen vrij veel oudere personen worden opgenomen die vanuit de woonzorgcentra werden doorverwezen. En daardoor stijgt ook de gemiddelde leeftijd van de mensen die gehospitaliseerd worden. “Het percentage opnames van mensen boven de 80 jaar lijkt de voorbije dagen, weken geleidelijk toe te nemen”, aldus Van Gucht.

De afgelopen 24 uur mochten 93 mensen het ziekenhuis verlaten, zodat er nu nog 3.968 mensen in het ziekenhuis behandeld worden voor COVID-19. Dat zijn er 11 meer dan een dag eerder. Van hen liggen er 903 op intensieve zorgen (+12). Zeshonderd patiënten worden beademd.

Er werden voorts 113 overlijdens gerapporteerd (62 in Vlaanderen, 39 in Wallonië en 12 in Brussel). Dat brengt het totale aantal sterfgevallen (bevestigd of mogelijk coronagerelateerd) op 7.207. Zesenveertig procent van de overlijdens viel te betreuren in de ziekenhuizen, 53 procent in woonzorgcentra (en 1 procent is onbekend).

553 besmettingen de afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur werden ten slotte 553 besmettingen met het coronavirus bevestigd. In België werden tot nu toe 46.687 besmettingen gemeld, waarvan bijna 26.000 in Vlaanderen.

Luik op 1, Antwerpen op 2

De provincie met de meeste bevestigde gevallen is Luik (5.786), gevolgd door Antwerpen (5.714). Ook in Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg en West-Vlaanderen werden al meer dan 5.000 besmettingen bevestigd. Vlaams-Brabant en Brussel naderen de 5.000, terwijl in Waals-Brabant, Luxemburg en Namen het aantal vastgestelde coronabesmettingen tussen 1.100 en 1.700 ligt. Uitgedrukt in verhouding tot het aantal inwoners, is de provincie Limburg nog altijd het zwaarst getroffen.