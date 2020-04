Cyriel Dessers “officieus” gedeeld topschutter in Nederland

Nu er definitief een streep doorheen het seizoen getrokken is in de Nederlandse Eredivisie, mag onze landgenoot Cyriel Dessers zich weldra gedeeld topschutter van Nederland noemen.

De 25-jarige spits sloot het seizoen immers af met 15 treffers, evenveel als Feyenoorder Steven Berghuis, die in de laatste weken van de competitie nog een stevige inhaalbeweging maakte. De Nederlandse international scoorde immers in zijn laatste vier duels voor de Rotterdamse club nog vier keer, al is de winger wel in het nadeel dat Feyenoord slechts 25 wedstrijden afwerkte, tegenover 26 voor Heracles en Dessers.

Sinds Björn Vleminckx in het seizoen 2010-2011 werd er zo voor het eerst nog eens een Belg topschutter bij onze noorderburen. “Op dit moment is het echter nog officieus”, vertelt Dessers maandag in een interview op de website van zijn team. “Ik heb nog geen officiële bevestiging gekregen.”

Desondanks voelt de titel verdiend, zo zegt de spits. “Het is niet dat ik pas op de laatste speeldag nog snel op de eerste plaats ben gekomen met een of andere onverdiende goal. Nee, ik stond er sinds eind november. In tussentijd zijn nog een paar onterechte goals afgekeurd en ik sta er nu nog altijd, samen met Berghuis. Het doet me deugd om daar te staan.”

De spits is ervan overtuigd dat er nog meer doelpunten hadden gevolgd, mocht het seizoen zijn uitgespeeld. “Ik ben er zeker van dat er nog wel een paar waren bijgekomen. Ik wilde voor het seizoen graag betrokken zijn bij twintig goals, verdeeld over goals en assists.” In 26 wedstrijden is Dessers dat gelukt: naast zijn vijftien doelpunten gaf hij vijf keer een assist. Hij concludeert: “Dus op dat vlak zit het wel goed.”

De voormalige Belgische jeugdinternational, die een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder heeft, werd begin vorige maand voor de eerste keer opgeroepen voor Nigeria. Bondscoach Gernot Rohr nam hem toen op in zijn 24-koppige selectie voor de interland tegen Sierra Leone in de kwalificaties voor de Africa Cup, maar die wedstrijd werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Als hij één cap pakt voor Nigeria, kan hij nooit meer voor België spelen. Dessers verkreeg de Nigeriaanse nationaliteit begin dit jaar.

In Nederland heeft hij één seizoen achter de rug bij Heracles, dat in de middenmoot eindigde. Voordien speelde hij er voor FC Utrecht en NAC Breda. In België kwam de doorbraak er niet bij passages bij Lokeren en Oud-Heverlee Leuven.