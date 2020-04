“Jagers actief vanop privégronden vlakbij wolven”, waarschuwt organisatie Welkom Wolf

Hoewel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) een rustgebied voor de Limburgse wolven afbakende, zorgt de recente toelating van de jacht op everzwijnen volgens Welkom Wolf voor problemen.

“Er mag niet gejaagd worden in het gebied, maar daar liggen ook privégronden tussen. En vanop die gronden zitten jagers nu volop te schieten onder het mom van everzwijnenjacht. Men durft geen vuist te maken tegen de jacht zoals het zou moeten en dat zou zuur kunnen opbreken”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

Wolvin Noëlla en wolf August verwachten welpen, zo meldt minister Demir op haar Facebookpagina. De paartijd van de wolven is in februari, waardoor er eind april of begin mei welpen worden verwacht. “Dat ligt compleet in de lijn van de verwachtingen. We gaan er ook van uit dat er in de Hoge Venen een bestaand koppel is en dat ook daar jongen zitten aan te komen”, legt Loos uit.

De eerste weken na de geboorte zal het nest even van de radar verdwijnen. “Het vrouwtje is nu al niet meer mobiel en heeft haar nest gekozen. Zeker in de eerste weken blijft ze dicht bij de jongen. Ze zal de jongen regelmatig verhuizen naar andere plaatsen, zoals een hol, bij bomen of een dicht struikgewas”, vertelt Loos. “Als er op de locatie van het nest iets dramatisch gebeurt, dan heeft de wolvin een plan om ze iets verder naar een andere site te verhuizen.”

Minister Demir bakende een rustgebied af voor de Vlaamse wolven, maar volgens Welkom Wolf loopt dat door de recente versoepeling van de jacht al mis. “De handhaving is opgedreven, maar ondertussen wordt er toch weer gejaagd. Ze vergeten dat er tussenstukken zijn waar jagers hun gang kunnen gaan en op honderd meter van het nest kunnen zitten. Zolang je daar niet optreedt, blijft dat zo lek als een zeef”, waarschuwt Loos. “De minister had ook het jachtverbod kunnen behouden in gemeenten waar wolven actief zijn. Voor de versoepeling waren de maatregelen veel duidelijker.”

