Aanstaande vader Kevin De Bruyne: “Eigenlijk is Romelu Lukaku ook als een klein kind”

Kat Kerkhofs ontvangt in de rubriek ‘Homeparty met Kat’ elke weekdag virtueel een gast op Instagram. Na Radja Nainggolan, Mousa Dembélé en Romelu Lukaku was nu Kevin De Bruyne aan de beurt. De Rode Duivel was samen met zijn vrouw Michèle Lacroix te gast. “Wie het best kan voetballen van de zoontjes? Met zekerheid Rome, want Mason Milan heeft er geen interesse in.”

Het gezin De Bruyne verblijft momenteel in quarantaine in Manchester. Zaterdag kondigden ze aan dat Michèle opnieuw zwanger is. Kevin De Bruyne gaf toe dat zijn zoontjes Mason Milan (4) en Rome (1) sneller dan voorzien er een zusje bijkrijgen. “Ik was een beetje verrast, ja. Michèle was sneller dan verwacht zwanger. Toch was het plan wel altijd om 3 kinderen te hebben.”

“De baby wordt verwacht in augustus”, zegt Lacroix ziet er dan weer een voordeel in. “Het is wel leuk dat de kindjes dan zo snel op elkaar volgen.

De Bruyne en zijn kroost werden even opgeschrikt door verschijnselen van het coronavirus. De middenvelder van Manchester City hield er enkel wat keelpijn aan over, maar Michèle en de kinderen werden zwaarder getroffen. “In totaal heeft Michèle wel 12 dagen koorts gehad. Dan was het wel even schrikken, maar we zijn wel kalm gebleven. Gewoon ‘isoleer jezelf’ was de richtlijn van de club.”

De Rode Duivel heeft zich snel kunnen aanpassen aan het lange thuiszitten. “Op zich heb ik er geen problemen mee. Michèle en ik zijn al lang samen, maar we zijn als koppel nog nooit zo lang dicht bij elkaar geweest. Het was wel wat zoeken naar routine met de kinderen. Maar nu lukt het wel, het weer valt ook mee en dat is leuk voor onze jongens, ze kunnen vaak in de tuin samen spelen. De quarantaine heeft onze jongens wel wat dichter bijeengebracht, omdat ze meer op elkaar aangewezen zijn. Of er een toekomstige voetballer in één van hen schuilt? Ik vind dat Rome goed kan sjotten. Mason minder, het spelletje interesseert hem niet zo. Hij is wat creatiever aangelegd. Ze hebben heel verschillende karakters, dat maakt het wel boeiend.”

“De competitie hervatten voelt sowieso als een nieuw seizoen aan”

Hoe ziet zo’n dagje in lockdown bij het gezin De Bruyne er dan uit? “Michèle en ik staan afwisselend vroeg op, omdat de jongens tussen half 6 en 6u wakker zijn. Mason krijgt dan les via de iPad van school. Rome loopt dan wat rond en wil meedoen, maar dat gaat natuurlijk niet”, zegt de Limburger.

“Ik sport dan in de namiddag tijdens Rome zijn middagdutje. Ik loop veel en probeer om de dag te zwemmen. Het voetbal oppikken zal niet makkelijk zijn. Normaal hebben we maar 3 weken vakantie, terwijl we nu al ongeveer 6 weken stilliggen.”

De Bruyne denkt dat er zeker nog gespeeld gaat worden dit seizoen.”Ik denk dat we rond 15 mei terug beginnen trainen hier in Engeland. Als ik het even uitreken, zouden we rond half juni dan eventueel kunnen herbeginnen. Misschien volgt dan nog de Champions League in augustus, maar ik heb eigenlijk geen idee. Het hervatten gaat wel sowieso als een nieuw seizoen aanvoelen. Of er sprake is van een crisis in onze sport? Het voetbal gaat verliezen lijden, maar dat is in elke sector zo. Wat zonder fans spelen betreft, ik kijk daar niet naar uit natuurlijk. Maar we kunnen daar niet aan doen, we moeten ons erbij neerleggen.”

“Met Romelu heb je de hele dag je handen vol, Toby is veel rustiger”

Kat Kerkhofs legt steevast aan de gasten voor met welke andere Rode Duivel ze graag in quarantaine zouden willen vertoeven. “Met Drieske ( Mertens, nvdr.) is er altijd plezier te beleven. Met Jan (Vertonghen, nvdr.) ook”, antwoordt De Bruyne snel. “ Romelu (Lukaku, nvdr.) kan dan weer goed en slecht zijn. Eigenlijk is met Romelu samenwonen vergelijkbaar met een kind hebben. Hij is enkel stil als hij slaapt. Hij is gewoon constant bezig.”

“Met wie ik niet in quarantaine zou willen zitten? Misschien eerder iemand zoals Toby (Alderweireld, nvdr.). Omdat we allebei te stil zijn, ik heb meer een sfeermaker nodig in huis. Anders zouden we allebei ons ding doen in het hoekje van het huis.”

Er rest De Bruyne en zijn gezin nu niks anders dan afwachten. “Voorlopig doorstaat onze relatie de quarantainetest wel goed. We hebben ons nog geen seconde verveeld. Series als Ozark, Peaky Blinders, Casa de Papel en Elite hebben we allemaal ingeblikt,”zegt Lacroix. “Of Kevin nu extra lief is? Laat ik zeggen dat hij altijd lief is. “

“Het is ook al de derde keer dat ik vader word natuurlijk”, grinnikt De Bruyne, die nog een gouden tip meegeeft voor toekomstige ouders. “Koop een paar borstels voor de kinderen in lockdown. Zo helpen ze eens mee in het huishouden.”

