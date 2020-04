FIFA wil vijf wissels toestaan tot eind 2021

De Wereldvoetbalbond FIFA wil teams omwille van de coronacrisis de kans geven tijdens officiële duels vijf wissels door te voeren in plaats van drie. De International Football Association Board (IFAB), die de regels in het spel bepaalt, moet zich nog buigen over het voorstel, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat het plan zal worden goedgekeurd. De maatregel zou gelden tot eind 2021.

De nieuwe regel zou zo ook van toepassing zijn voor het door de coronacrisis met een jaar uitgestelde EK voetbal. Daarvoor moet de UEFA wel nog zijn akkoord geven. Bij verlengingen zou nog een extra wissel toegestaan worden.

De FIFA bevestigde het voorstel maandag aan persbureau DPA. De Britse tabloid The Sun had het nieuws als eerste naar buiten gebracht. The Sun stelde ook dat teams wel slechts drie ‘windows’ mogen gebruiken om spelers te wisselen. Vijf individuele wissels doorvoeren zou dus niet mogelijk zijn.