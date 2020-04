Grappig lied over rampzalig 2020 al miljoen keer bekeken: “Een uurtje werk”

Gent - “Ik ga naar Pukkelpop...Ha nee, ik blijf lekker thuis”. Het is één van de frustraties die de 20-jarige Jonatan Medart uitte in zijn 2020-lied: een lied over rampen en het coronavirus, met vooral veel humor.

Het 2020-lied. Video: TikTok

“Het is een gezonde mix tussen kwaadheid en humor”, zegt de Gentse Jonatan. Sinds hij zijn 2020-lied zaterdag online postte op TikTok, is het al een miljoen keer bekeken. TikTok is een enorm populaire app, waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen. Per minuut komen er 300 nieuwe kijkers bij. “Ik had het zelf echt niet verwacht. Ik denk het gewoon zo herkenbaar is voor velen.” Het filmpje werd opgenomen in zijn tuin. “Het was snel klaar, een uurtje werk”, zegt hij. “Tien minuten filmen, een kwartier gewerkt aan het liedje en dan nog een kwartier bewerken. Maar hoe dan ook, credits naar mijn zus, die haar bed uitkwam om dit te filmen”, zegt hij al lachend.

De twintiger zit al even op sociale media, hij begon op Instagram. “Ik zag dat mensen veel foto’s postten maar nooit leuke filmpjes. Eens ik daarmee begon, zeiden mijn vrienden dat ik TikTok moest installeren. Sindsdien is het echt ontploft.” Elke week heeft Jonatan 2,4 miljoen kijkers, in een maand is dat bijna het dubbele: 4,5 miljoen. “Dat is inderdaad wel veel”, zegt hij.

“Of ik een influencer ben? Dat denk ik niet, ik vind het gewoon leuk om creatief bezig te zijn online. Zeker nu tijdens de lockdown, het is mijn manier om mij te uiten. Daarnaast is er al zoveel negativiteit in de wereld, je moet dat proberen weglachen”. Veel geld verdient Jonatan daar toch niet mee, want ”TikTok gaat met de meeste winst lopen. Ik kan daar niet van leven.” De twintiger zit momenteel nog op school, hij studeert Retail Management. “De examens komen er binnenkort aan, dus ik heb al tal van ideeën klaarzitten rond dat thema.” De TikTok van Jonatan vind je hier.