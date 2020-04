Verdachte van moordpoging in Beringen opgepakt in buurt Antwerps Centraal Station

Beringen / Antwerpen - De politie van de zone Antwerpen heeft zondagavond op het Koningin Astridplein in de buurt van het centraal station in Antwerpen de 52-jarige Alwin B. gearresteerd voor de moordpoging zaterdag in Korspel (Beringen).

De man is vervolgens overgedragen aan de politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo. Daar is maandag vernomen dat de vijftiger voor de onderzoeksrechter in Hasselt moet verschijnen. De Surinamer ging zaterdag zijn 46-jarige vrouw en 28-jarige stiefdochter met een hamer te lijf.

Zaterdag rond 13.30 uur kwamen de feiten van intrafamiliaal geweld op de Stalsesteenweg in Korspel aan het licht. De dochter van de vrouw kon uit het huis weglopen en bij buren voor hulp aankloppen. De 28-jarige stiefdochter had een bloedende hoofdwonde. Ook de echtgenote was gewond geraakt. Zaterdagavond mochten de twee gewonde vrouwen na verzorging het ziekenhuis verlaten. De man bleek na het gepleegde geweld voortvluchtig. Met een speurhond en een politiehelikopter werd een zoekactie opgezet, maar die was zonder resultaat.

In het onderzoek werden twee kennissen van de verdachte gearresteerd, maar die bleken met het hele voorval niets te maken hebben. Politie en parket verspreidden vervolgens zondag een opsporingsbericht. Zondagavond rond 20 uur ging de politie in Antwerpen over tot controle van een man op het Koningin Astridplein. Het bleek om de 52-jarige Alwin B. te gaan, die geseind stond.