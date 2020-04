Woningprijzen opnieuw gestegen, Vlaams-Brabant blijft duurste provincie: bekijk hier hoeveel een huis in uw gemeente kost

Door de afschaffing van de woonbonus is het aantal vastgoedtransacties eind vorig met bijna twee derde gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Ook de prijzen van vastgoed in ons land gingen in de drie laatste maanden van 2019 feller omhoog dan dezelfde periode een jaar eerder. Wat Vlaanderen betreft, blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie om in te wonen.

Er is vorig jaar flink wat inkt gevloeid over de afschaffing van de woonbonus. De beslissing van de regering om die vanaf 1 januari 2020 niet langer toe te kennen, had in de laatste drie maanden van 2019 het verwachte effect op het aantal vastgoedtransacties: ze gingen met 60,4 procent omhoog tegenover dezelfde periode in 2018.

Voor rijhuizen of halfopen woningen kende het aantal transacties de grootste groei, met 71,9 procent. Voor vrijstaande woningen bedroeg de stijging 61,2 procent en voor appartementen 40,9 procent. Die stijging deed terugdenken aan eind 2014, toen een stormloop op vastgoed plaatsvond omdat de woonbonus fiscaal minder interessant gemaakt werd. Toen werd een stijging met 82,4, 75,4 en 65,9 procent vastgesteld, wat nog forser was dan die van eind 2019.

Opnieuw duurder

Door die stijging van het aantal transacties gingen ook de mediaanprijzen van rijhuizen (245.000 euro) en halfopen woningen (199.000 euro) in die laatste drie maanden van het jaar met 7,7 en 5,2 procent omhoog. Bij vrijstaande huizen werd een daling met 1,5 procent waargenomen. De mediaanprijs is daar 330.000 euro.

Wanneer we het hele jaar bekijken, is de stijging minder hoog dan alleen in oktober, november en december. In 2019 waren de mediaanprijzen in het Vlaams Gewest 240.000 euro voor rijhuizen en halfopen woningen (een stijging van 6,2 procent), 330.000 euro voor vrijstaande huizen (+3,5 procent) en 195.000 euro voor appartementen (+5,4 procent).

“Deze cijfers zijn een bevestiging van wat al jarenlang bezig is in het vastgoed”, zegt Dajo Hermans, vastgoedexpert bij communicatiebureau Bereal. “Vastgoed blijft de veilige haven voor de Belg, het vertrouwen erin blijft heel hoog. En de cijfers bevestigen vooral wat de vastgoedsector zelf al zei over 2019: het was een boerenjaar. Zowel de transacties als de prijzen die opnieuw stijgen: dat toont dat het een heel goed jaar was.”

Vlaams-Brabant blijft de duurste

De verhoudingen tussen de gewesten en de provincies blijven ook dezelfde. Vlaanderen is nog steeds een stuk goedkoper dan Wallonië, maar Brussel steekt boven beiden uit. In Vlaanderen blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie: een huis in gesloten of halfopen bebouwing kost je daar 279.000 euro, een huis in open bebouwing kost 370.000 euro en voor een appartement 215.000 euro. Limburg is nog altijd de goedkoopste, met mediaanprijzen van respectievelijk 199.000, 255.000 en 189.000 euro.

Sint-Martens-Latem duurste, Ronse goedkoopste

Zowel de duurste als de goedkoopste gemeente van Vlaanderen liggen in de provincie Oost-Vlaanderen. De duurste gemeente blijft Sint-Martens-Latem, waar de mediaanprijs van een woning 650.000 euro bedraagt. Nummers twee en drie zijn Knokke-Heist (510.000 euro) en Wezembeek-Oppem (492.500 euro). De goedkoopste gemeenten zijn dan weer Ronse (157.500 euro), Menen (165.000 euro) en Tongeren (175.000 euro).

Vooruitblikken naar volgend jaar is moeilijk, nu het coronavirus ons land en ook de vastgoedsector gijzelt. Nieuwbouwen liggen op veel plaatsen stil, en ook makelaars verkopen minder. “De meningen zijn verdeeld over de impact die de crisis zal hebben op de sector”, zegt Hermans. “Mijn aanvoelen is dat die niet al te groot zal zijn. Maar het is afwachten. Iedereen in de sector is aan het bekijken hoe ze hun activiteiten op de best mogelijke manier weer kunnen opstarten.”