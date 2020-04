Volmachten onder vuur: nu twijfelt zelfs regeringspartij CD&V aan verlenging

De Belgische minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V bestuurt het land momenteel met volmachten, dankzij de gedoogsteun van de socialistische en groene families en de kleinere Franstalige partijen CDH en Défi. Maar er komt steeds meer weerstand tegen een verlenging van die volmachten. Nadat eerder op de dag al PS, Groen en Ecolo hun steun introkken, twijfelt nu zelfs regeringspartij CD&V of de volmachten na 27 juni wel verlengd moeten worden.

“De eerste drie maanden waren die volmachten nodig, maar we zien dat er nu nog maar weinig nieuwe volmachtbesluiten genomen worden”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens daarover maandag bij De Standaard. “Maar als in juni blijkt dat ze niet meer nodig zijn, moeten ze ook niet verlengd worden.” Coens pleit er dan ook voor om alles op alles te zetten om tegen het nieuwe politieke jaar een volwaardige regering te hebben.

Hoewel ze maar een minderheid aan zetels in de Kamer bezet, kreeg de regering op 19 maart in het parlement het vertrouwen van tien partijen in de strijd tegen de coronacrisis. Enkel PVDA stemde toen tegen, Vlaams Belang onthield zich. De volmachten gelden voor drie maanden en zijn eenmaal verlengbaar. Om ze te verlengen, moet de Kamer een nieuw wetsvoorstel goedkeuren. Ondertussen werden de gesprekken met het oog op de vorming van een regering opgeschort. Hoewel er geen formele onderhandelingen lopen, zijn er naar verluidt wel contacten tussen partijvoorzitters.

Ook PS en Groen/Ecolo trekken steun in

Eind vorige week hadden ook andere partijen als SP.A en N-VA al laten verstaan dat ze niet van plan waren de volmachten aan de minderheidsregering te verlengen. En ook Groen en Ecolo lieten maandag weten geen reden te zien om de volmachtenregeling te verlengen. “We zullen dat binnenkort bekijken”, zei Kristof Calvo daarover op Radio 1. “Maar het parlement heeft nu al de volheid van bevoegdheid om samen te zorgen voor een solidaire lente. In de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad missen wij het menselijke. Daar willen we met enkele parlementaire doorbraken verandering in brengen. Het parlement moet zich opwerpen als auteur van beleidsvorming in plaats van commentator van regeringsvorming.”

Ook de PS liet maandag weten dat het niet om een verlenging van de volmachten zou vragen, indien de corona-epidemie in kracht blijft afnemen. Indien de verspreiding van het virus zou hernemen, dan sluit de PS niet uit een verlenging wel te steunen indien de gezondheidstoestand dat vereist, want die onder controle houden blijft voor de Franstalige socialisten prioritair. Indien er geen verlenging komt, dan zou het volgens de PS logisch zijn dat premier Sophie Wilmès opnieuw het vertrouwen aan het parlement vraagt.

Enkel het kleine DéFI vraagt maandag uitdrukkelijk om de afspraken te respecteren. “Een akkoord is een akkoord, en dat voorziet na drie maanden in een evaluatie. De gezondheidssituatie is nog steeds gespannen. Wie durft zweren dat we na midden juni geen dringende maatregel meer moeten nemen? Laten we geen chaos bovenop de chaos creëren”, zegt partijvoorzitter François De Smet.