Britten waarschuwen voor ernstige aandoening bij kinderen, ook bij ons enkele gevallen bekend

In een alert aan ziekenhuizen en huisartsen vragen Britse zorgautoriteiten om waakzaam te zijn voor een zeldzame, maar ernstige aandoening bij kinderen. In de voorbije drie weken zijn enkele kinderen op intensieve zorg beland met een infectie die mogelijk verband houdt met het nieuwe coronavirus. Ook ziekenhuizen in ons land zagen de voorbije weken een vijftal jonge patiënten met die aandoening.

De jonge patiënten klaagden over buikpijn en diarree. De aandoening doet denken aan het toxischeshocksyndroom en de ziekte van Kawasaki en is enigszins vergelijkbaar met sepsis of bloedvergiftiging. Naast buikpijn, braken en diarree behoren ook een hartontsteking en abnormale bloedresultaten tot de mogelijke verschijnselen.

Het is onduidelijk hoe vaak de ontsteking al werd vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk, maar het aantal patiënten zou rond de tien liggen. Eén van hen wordt beademend. Of het coronavirus een rol speelt is niet duidelijk. De timing – min of meer gelijktijdig met de corona-uitbraak – is opvallend, maar niet alle patiënten hebben positief getest op het coronavirus.

“Weinig ernstige infecties bij kinderen”

Naast het Verenigd Koninkrijk zouden er volgens een Britse arts enkele gevallen bekend zijn in Italië en Spanje. Ook in ons land hebben de voorbije weken een vijftal kinderen een gelijkaardige aandoening gehad. Ze moesten verzorgd worden op intensieve zorgen, beademing was daarbij niet nodig. Van overlijdens is, net zoals in het Verenigd Koninkrijk, geen sprake, zegt pediater Petra Schelstraete van het UZ Gent. “Het gaat om een uitgesproken ontstekingsreactie, meestal bij het hart en de bloedvaten. We kennen die reactie, maar het is opvallend dat het de voorbije weken iets meer lijkt op te duiken.”

Pediater François Vermeulen van het UZ Leuven vindt het een goede zaak dat de Britten vragen om meer waakzaamheid. “Het is een eigenaardig ziektebeeld, maar niemand hoeft zich zorgen te maken. Dankzij ons netwerk van kinderartsen kunnen we opvolgen of er nog meer kinderen met dit beeld komen. Het blijft zo dat kinderen héél weinig ziek zijn van Covid-19. Ouders hoeven dus niet nog meer ongerust te zijn.”

Dat beklemtoont ook Schelstraete: bij de overgrote meerderheid van de kinderen verloopt de ziekte mild. “Maar als ouders toch twijfelen, kunnen ze altijd met hun kind terecht bij de huisarts of op spoed.”

Geen zichtbare trend

Het Verenigd Koninkrijk ziet een lichte stijging in het aantal gevallen. Dat kan bij ons (nog) niet worden waargenomen, en de waarneming is ook moeilijker door de lagere aantallen. Sciensano ziet echter geen reden tot ongerustheid. “Dit specifieke ziektebeeld wordt niet routinematig opgevolgd door ons surveillancenetwerk van huisartsenpeilpraktijken”, zegt epidemioloog Nathalie Bossuyt. “Maar de surveillances van acute diarree, griepklachten en andere acute luchtweginfecties tonen de laatste weken net een heel laag aantal van die infecties bij kinderen, zowel bij jonge kinderen van 0-4 jaar als bij oudere kinderen van 5-14 jaar.”