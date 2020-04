Hoeilaart -

Burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) is diep teleurgesteld in een ziekenhuis dat een coronapatiënte in kortverblijf naar OCMW-woon-zorgcentrum Hof Ten Doenberghe heeft gestuurd. De gemeente werd niet over haar toestand geïnformeerd. “Onbegrijpelijk dat ze haar niet hebben getest.”