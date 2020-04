Vrachtwagen kantelt nadat chauffeur bocht verkeerd inschat

Sint-Niklaas - Maandagnamiddag omstreeks half vier is op de N70 in Sint-Niklaas een vrachtwagen gekanteld. De chauffeur van een firma uit Stekene wou de N41 oprijden, komende uit de richting van Sint-Niklaas. Hij schatte de bocht echter verkeerd in waardoor het gevaarte op zijn zij ging.

De chauffeur kon zijn stuurcabine via het dakraampje op eigen kracht verlaten. Hij raakte lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis.

Collega’s van de man snelden te hulp met een vrachtwagen en een graafmachine om de lading steenpuin over te laden. Een uurtje na het ongeval stond de truck weer op zijn wielen en was alles opgeruimd, niet veel later kon de rijbaan weer vrijgegeven worden.