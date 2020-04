Topman ZEB wil absoluut openen op 11 mei: “Desnoods bellen we die 200 mensen zelf”

De topman van kledingwinkel ZEB, Luc Van Mol, is boos. Hij vindt het niet kunnen dat zijn winkels mogelijk niet op 11 mei kunnen heropenen, als de Nationale Veiligheidsraad zou oordelen dat het daar nog te vroeg voor is. “Desnoods bellen we zelf alle ziekenhuizen op”, zegt hij bij RetailDetail.

Gaan alle winkels op 11 mei open of niet? Dat is de vraag waar Luc Van Mol zich over opwindt. In de exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad staat dat het zal gebeuren, maar alleen als de experts het daar het goede moment voor vinden. En dat dreigt nu op de helling te komen omdat niet helemaal duidelijk is waar een nieuwe lading ziekenhuispatiënten vandaan komt.

“Ik hoor viroloog Steven Van Gucht zeggen dat winkels mogelijk niet open mogen, omdat er al gedurende vier dagen elke dag 200 nieuwe patiënten met het coronavirus worden opgenomen in de ziekenhuizen”, zegt Van Mol. “Maar het punt is: als dat komt doordat de zorgcentra meer patiënten naar de klinieken sturen, dan is er eigenlijk geen probleem. Want dan zijn die opnames dus niet het gevolg van het niet respecteren van de ‘social distancing’. Dan komen de voorgestelde maatregelen niet in gevaar en mogen de winkels openen. Maar, zegt Van Gucht: als het daardoor niet komt, dan hebben we een issue. Welnu: wat ik niet begrijp is, waarom we niet weten waar die patiënten vandaan komen.”

Van Mol vindt dat het eenvoudig op te lossen is. “Zo moeilijk kan het toch niet zijn om te identificeren waar 200 patiënten vandaan komen”, zegt hij op Retaildetail.be. “Dat kan toch niet veel werk zijn? We zijn 2.000 mensen aan het zoeken die moeten gaan traceren wie met wie in contact is gekomen, maar eens bellen over 200 patiënten lukt niet? Is er geen enkele ambtenaar die eraan denkt om de mouwen op te stropen en er in te vliegen? Ondernemerschap, dat is de boel in handen nemen. Gewoon de telefoon pakken en de klinieken bellen om 200 mensen op te zoeken. Ik wil dat desnoods zelf doen met mijn management: met tien man is dat een halve dag werk. En dan weten we het tenminste.”

De topman van ZEB ziet met lede ogen toe dat de situatie in Nederland, Duitsland en andere landen volgens hem aantoont dat er geen probleem is. “Al die modellen houden volgens mij ook geen enkele rekening met de voorzorgsmaatregelen die de winkeliers gaan nemen”, zegt Van Mol. “Van mij mag de overheid absoluut zeer streng controleren en winkels sluiten die er hun voeten aan vegen. Maar we willen wel kunnen openen.”