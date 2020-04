Sneeuwkanonnen ingezet om ontsmettingsmiddel te verspreiden in skigebieden

Door de coronacrisis zijn alle skivakanties afgelast en mogen idyllische skigebieden geen wintersporters ontvangen. Kanonnen die in het voorjaar voor extra sneeuw moeten zorgen, staan er werkloos bij, maar in Italië krijgen die sneeuwkanonnen nu een nieuwe functie. De brandweer zet de machines in om ontsmettingsmiddel te verspreiden in de straten van de dorpen die in het bergdal Gherdëina liggen. In het Europese land zijn intussen 199.414 mensen besmet met het coronavirus. Bijna 30.000 patiënten zijn overleden.